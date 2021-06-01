İstanbul'da evlenmek için kuyruğa girdiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kademeli normalleşme ile birlikte nikah tarihi almak ya da daha önceden aldıkları tarihleri değiştirmek isteyenler, sabah erken saatlerden itibaren evlendirme daireleri önünde kuyruk oluşturdu.