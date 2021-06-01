İstanbul'da evlenmek için kuyruğa girdiler
Türkiye'nin kademeli normalleşmesinde ikinci aşamayla birlikte evlenmek isteyen çiftler soluğu evlendirme dairelerinde aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kademeli normalleşme ile birlikte nikah tarihi almak ya da daha önceden aldıkları tarihleri değiştirmek isteyenler, sabah erken saatlerden itibaren evlendirme daireleri önünde kuyruk oluşturdu.
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Avcılar Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi’nin önüne saat 06.30’dan itibaren gelen çiftler, kuyruk oluşturdu.
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Bir görevli de karışıklılık olmaması için çiftlere numara verdi.
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Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Dairesi Nikah Memuru Şefi Destegül Koçak, yoğunluğu bekledikleri için mesaiye 1.5 saat erken başladıklarını söyleyerek, 1 saatte 30 başvuru aldıklarını kaydetti.
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