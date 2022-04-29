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  4. İstanbul'da fabrika yangını! Art arda patlamalar yaşanıyor

İstanbul'da fabrika yangını! Art arda patlamalar yaşanıyor

Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde bir fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlamalarında meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmeye çalışıyor.

İstanbul'da fabrika yangını! Art arda patlamalar yaşanıyor - Resim: 1

İstanbul Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde bir fabrikada yangın çıktı. 

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İstanbul'da fabrika yangını! Art arda patlamalar yaşanıyor - Resim: 2

Zaman zaman patlamalarında meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmeye çalışıyor.

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İstanbul'da fabrika yangını! Art arda patlamalar yaşanıyor - Resim: 3

Fabrika önündeki araçlar ve çevredeki fabrikalarda büyük hasar oluştu. 

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İstanbul'da fabrika yangını! Art arda patlamalar yaşanıyor - Resim: 4

Yükselen dumanlar bir çok ilçeden görülüyor. 

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