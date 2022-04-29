İstanbul'da fabrika yangını! Art arda patlamalar yaşanıyor
Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde bir fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlamalarında meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmeye çalışıyor.
İstanbul Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde bir fabrikada yangın çıktı.
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Zaman zaman patlamalarında meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmeye çalışıyor.
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Fabrika önündeki araçlar ve çevredeki fabrikalarda büyük hasar oluştu.
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Yükselen dumanlar bir çok ilçeden görülüyor.
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