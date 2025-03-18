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İstanbul'da fabrikada kimyasal sızıntı alarmı: İşçiler tahliye edildi

İstanbul'da Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana gelen kimyasal madde sızıntısı nedeniyle bazı işçiler tahliye edildi.

Kaynak: DHA
İstanbul'da fabrikada kimyasal sızıntı alarmı: İşçiler tahliye edildi - Resim: 1

Olay, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nin Kazlıçeşme Caddesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beton yapımında kullanılan akrilik asidin sızması nedeniyle fabrikada çalışan işçilerin bazıları hafif şekilde etkilendi. 

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İstanbul'da fabrikada kimyasal sızıntı alarmı: İşçiler tahliye edildi - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken fabrika personeli tedbiren tahliye edildi. 

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İstanbul'da fabrikada kimyasal sızıntı alarmı: İşçiler tahliye edildi - Resim: 3

Kimyasal sızıntıdan etkilenen işçiler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından muayene edildi. 

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İstanbul'da fabrikada kimyasal sızıntı alarmı: İşçiler tahliye edildi - Resim: 4

AFAD ekipleri, sızıntının yaşandığı fabrikada gerekli incelemelerde bulunurken, polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. 

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