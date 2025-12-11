  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da facia: 3 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı

İstanbul Pendik’te bir apartman dairesinde çıkan yangında 3 çocuk yaşamını yitirirken 1 çocuk da ağır yaralandı...

Kaynak: DHA
Yangın, sabaha karşı saat 02.15 sıralarında İstanbul'un Pendik ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan 2 katlı binada çıktı. 

Henüz evde bilinmeyen nedenle binanın giriş katındaki dairede başlayan yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, evde bulunan ve yangının hemen ardından çevredeki vatandaşlar tarafından alevlerin arasından çıkarılan 4 çocuk, ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

