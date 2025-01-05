İstanbul'da faciadan dönüldü! İranlı kadın bir kişiye çarpıp mesire alanına uçtu

Olay, saat 12.00 sıralarında Bahçeköy Orman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yazılım şirketi sahibi İran uyruklu A.K., yanındaki kadın asistanıyla mesire alanına gitti. Bir süre burada yürüyüş yapan A.K. cipine binerek yola çıktı.