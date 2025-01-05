İstanbul'da faciadan dönüldü! İranlı kadın bir kişiye çarpıp mesire alanına uçtu
İstanbul Sarıyer'de yabancı uyruklu bir kadın lüks cipiyle seyir halindeyken aracının kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bir kadın seyyar satıcıya çarpıp mesire alanına uçtu. Seyyar satıcı kadın ağır yaralanırken olay yeri savaş alanına döndü.
İstanbul Sarıyer'de ciple yanındaki kadın asistanıyla orman yolunda seyreden yazılım şirketi sahibi İran uyruklu A.K. (32) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip, yaklaşık 40 metre gittikten sonra yol kenarında seyyar satıcılık yapan S.A.’a (64) çarparak mesire alanına uçtu. Seyyar satıcı S.A.'ın yaralandığı kazada, Nasiri ve yanındaki asistanı kazadan yara almadan kurtulurken, 16 milyon lira değerindeki cipte maddi hasar meydana geldi.
Olay, saat 12.00 sıralarında Bahçeköy Orman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yazılım şirketi sahibi İran uyruklu A.K., yanındaki kadın asistanıyla mesire alanına gitti. Bir süre burada yürüyüş yapan A.K. cipine binerek yola çıktı.
Orman yolunda ilerleyen A.K., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip yaklaşık 40 metre gittikten sonra yol kenarında seyyar satıcılık yapan S.A.’a çarpıp mesire alanına uçtu.
Seyyar satıcı S.A.'ın yaralandığı kazadan A.K. ve asistanı yara almadan kurtuldu. 16 milyon lira değerinde olduğu öğrenilen cipte maddi hasar meydana geldi.