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İstanbul'da falçatalı saldırı: Yaralılar var

İstanbul Fatih'te kafeteryada çalışan kadın, eski sevgilisinin falçatalı saldırısına uğradı. Olaya müdahale eden başka bir kafe çalışanı da yaralandı. Daha sonra kendisini boğazından yaralayan saldırgan, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da falçatalı saldırı: Yaralılar var - Resim: 1

Olay, saat 15.00 sıralarında Silivrikapı Mahallesi'ndeki bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryada çalışan A.B.'nin eski sevgilisi olduğu öğrenilen M.A., buraya gelerek yanındaki falçata ile A.B.'ye saldırdı.

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İstanbul'da falçatalı saldırı: Yaralılar var - Resim: 2

Kadın göğsünden ve yüzünden yaralanırken, saldırganı durdurmaya çalışan A.N.D. isimli kafe çalışanı da omzundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Bu sırada saldırgan M.A. kendi boğazını keserek yaralandı.

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İstanbul'da falçatalı saldırı: Yaralılar var - Resim: 3

POLİS, HASTANEYE GİTMEYE İKNA ETTİ

Elindeki falçata ile bir süre çevredekileri tehdit eden M.A., daha sonra polis ekipleri tarafından ikna edilerek ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 

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İstanbul'da falçatalı saldırı: Yaralılar var - Resim: 4

Yaralanan A.B. ve A.N.D. de, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedbir amacıyla Okmeydanı Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Şüpheli M.A.'nın hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

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