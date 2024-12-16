İstanbul'da falçatalı saldırı: Yaralılar var

Kadın göğsünden ve yüzünden yaralanırken, saldırganı durdurmaya çalışan A.N.D. isimli kafe çalışanı da omzundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Bu sırada saldırgan M.A. kendi boğazını keserek yaralandı.