İstanbul'da Fatih’te patlama sonrası 2 bina çöktü: 10 kişi kurtarıldı

Olay, Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından bitişik nizamda bulunan 2 bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, enkaz altında kaldığı değerlendirilen 11 kişiden 10'u kurtarıldı.