İstanbul'da Fatih’te patlama sonrası 2 bina çöktü: 7 kişi kurtarıldı, 2 kişi aranıyor!
İstanbul Fatih’te doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından iki binanın çökmesi sonucu göçük altında kaldığı değerlendirilen 9 kişiden 7'si kurtarıldı, 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bina enkazından yaralıların kurtarılma anları kameralara yansıdı.
İstanbul'un tarihi ilçesi Fatih'te, öğle saatlerinde büyük bir gürültüyle iki bina çöktü.
Çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı olay sonrası bölge adeta savaş alanına döndü.
Olay, Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi.
Olayın ardından İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “22.03.2026 Pazar günü saat 12.00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta bulunan bir binada patlama meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası bitişik nizamda inşa edilen iki bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş olup arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Enkaz altında kaldığı değerlendirilen 5 kişiden 3’ü ekipler tarafından kurtarılarak hastanelere sevk edilmiştir. Enkaz altında kalan 2 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.