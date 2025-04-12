İstanbul'da feci kaza: İki metrobüs çarpıştı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Avcılar İBB Sosyal Tesisleri metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs, duraktan yolcu alan metrobüse çarptı. Kazanın ardından çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.