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İstanbul'da feci kaza: İki metrobüs çarpıştı

İstanbul Avcılar'da bir metrobüs, önünde seyreden metrobüse çarptı. Kazada 20 yolcu yaralanırken, 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da feci kaza: İki metrobüs çarpıştı - Resim: 1

Kaza, saat 12.00 sıralarında Avcılar İBB Sosyal Tesisleri metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs, duraktan yolcu alan metrobüse çarptı. Kazanın ardından çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. 

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İstanbul'da feci kaza: İki metrobüs çarpıştı - Resim: 2

Kazada çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan 20 yolcudan 11'i ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken 9'u olay yerinde ayakta tedavi edildi. 

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İstanbul'da feci kaza: İki metrobüs çarpıştı - Resim: 3

Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşandı. 

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İstanbul'da feci kaza: İki metrobüs çarpıştı - Resim: 4

Ekiplerin kaza yapan araçları olay yerinden kaldırması ve bölgede kumlama çalışması yapmasının ardından metrobüs yolu çift yönlü olarak trafiğe açıldı. 

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