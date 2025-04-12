İstanbul'da feci kaza: İki metrobüs çarpıştı
İstanbul Avcılar'da bir metrobüs, önünde seyreden metrobüse çarptı. Kazada 20 yolcu yaralanırken, 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Kaza, saat 12.00 sıralarında Avcılar İBB Sosyal Tesisleri metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs, duraktan yolcu alan metrobüse çarptı. Kazanın ardından çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.
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Kazada çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan 20 yolcudan 11'i ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken 9'u olay yerinde ayakta tedavi edildi.
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Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşandı.
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Ekiplerin kaza yapan araçları olay yerinden kaldırması ve bölgede kumlama çalışması yapmasının ardından metrobüs yolu çift yönlü olarak trafiğe açıldı.
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