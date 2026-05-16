İstanbul'da feci kaza: Otomobil bariyerlere çarparak takla attı
İstanbul Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, bariyerlere çarpan bir otomobil takla atarak ters döndü. Araç içinde mahsur kalan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Küçükçekmece D-100 Karayolu Askerlik Şubesi mevkisinde saat 08.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, katılım noktasında kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Ters dönen araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, D-100 Avcılar yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.
Edinilen bilgilere göre, yan yoldan D-100 Karayolu ana yol katılımına doğru seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, katılım sapağındaki bariyerlere hızla çarptıktan sonra savrularak takla attı ve yol ortasında ters döndü.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde mahsur kalan ve yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Avcılar istikametinde şeritler trafiğe kapanırken, sabah işe gidiş saatinde çok uzun araç kuyrukları meydana geldi. Kazaya karışan otomobil, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından yaklaşık bir saat süren yoğun bir çalışmayla çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı yeniden normale döndü.