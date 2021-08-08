İstanbul'da feci olay! Apartman boşluğunda kanlar içinde bulundu

Özbekistan uyruklu kadının binanın 3'üncü katından, 2'inci kattaki tenteye çarpıp ardından da yere düştüğü öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı kadını bulunduğu yerden çıkardı.