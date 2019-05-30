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  3. 30 Mayıs 2019 07:55

İstanbul'da ''fetih'' coşkusu

İstanbul'un fethinin 566. yılı dolayısıyla Maltepe sahilinde kutlama programı düzenendi. Projektörlerle yapılan ışık gösterisi izleyenleri büyüledi.

İstanbul'da ''fetih'' coşkusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesince organize edilen programda, 3D mapping, ışık ve lazerin birlikte kullanıldığı fetih için hazırlanan film gösterildi.

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İstanbul'da ''fetih'' coşkusu

Alana kurulan, 50 metre genişliğinde ve 10 metre yüksekliğindeki sahneden, projektörlerle yapılan ışık gösterisi izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

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İstanbul'da ''fetih'' coşkusu

Hibrit ışık robotları, gökyüzü tarayıcıları ile renkli bir kutlama gerçekleştirilirken, programın sonunda deniz üzerinde yapılan ışık şovunu vatandaşlar cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

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İstanbul'da ''fetih'' coşkusu

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