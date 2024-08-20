İstanbul'da Filistinli iş insanına suikast: 3 zanlı yurt dışına kaçtı
İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş insanının hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştirilen 3 şüphelinin yurt dışına kaçtığı tespit edildi.
Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak'ta meydana gelmişti. İddiaya göre, bir şahıs içerisinde Filistinli iş adamı A.A., arkadaşı F.M. ve koruması E.K.'nin bulunduğu park halindeki otomobile susturucu takılmış silahla saldırıda bulunmuştu.
Saldırıda şoför koltuğunda oturan Filistinli iş adamı A.A. (30) olay yerinde hayatını kaybederken, Filistin uyruklu F.M. ve A.'ın koruması E.K. yaralanmıştı. Filistinli iş adamına silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçmıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı F.M. ve E.K.'yi ambulansla hastaneye kaldırmıştı. Yaralılardan F.M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, A.'ın koruması E.K'nin ise ayağından yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.
Onlarca kurşunun sıkıldığı saldırıda olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan bulmuştu. İncelemelerin ardından A.A.'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı.