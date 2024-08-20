İstanbul'da Filistinli iş insanına suikast: 3 zanlı yurt dışına kaçtı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı F.M. ve E.K.'yi ambulansla hastaneye kaldırmıştı. Yaralılardan F.M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, A.'ın koruması E.K'nin ise ayağından yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.