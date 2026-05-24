İstanbul'da film gibi olay: Bahçesinde bulduğu çantadan cephanelik çıktı!
İstanbul Sarıyer'de evinin dış cephesini boyayan bir vatandaş, arka bahçede şüpheli bir çanta fark etti. Çantayı açtığında uzun namlulu silahlarla karşılaşan vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik çemberine alınan adreste yapılan incelemelerde, siyah çantanın içerisinden 3 adet kalaşnikof tüfek, 3 adet şarjör ve 2 adet el bombası çıktı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde dün saat 16.00 sıralarında film gibi bir olay yaşandı. Evinin dış cephe duvarlarını boyayan 57 yaşındaki N.E., arka bahçe zemininde sahipsiz, siyah renkli bir çanta olduğunu gördü.
Durumdan şüphelenerek çantanın fermuarını açan ev sahibi, mühimmat ve uzun namlulu silahlar olduğunu fark edince vakit kaybetmeden emniyet güçlerine haber verdi.
İhbar üzerine adrese gelen polis, bahçe çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sokak giriş ve çıkışı güvenlik şeridiyle kapatıldı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde çantada 3 kalaşnikof, 3 şarjör ve 2 el bombası bulunduğu öğrenildi.
Ele geçirilen mühimmat polis ekiplerince muhafaza altına alındı. Polis ekipleri, silah ve mühimmatın bahçeye kim ya da kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)