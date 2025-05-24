İstanbul'da film sahnelerini aratmayan çatışma: Kalaşnikofla taradılar!
İstanbul Kağıthane'de Ü.E.'nin (43) aracının önünü kesen şahıslar, kalaşnikofla ateş açtı. Ü.E.'nin saldırıya karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Film sahnelerini aratmayan o anlar kameraya yansıdı.
Olay, gece saat 00.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ü.E., gece saatlerinde aracıyla evinin bulunduğu siteye girmek istedi. Ü.E.'nin aracının önü, otoparkına gireceği sırada bir araç tarafından kesildi. Daha sonra araçtan inen yüzü maskeli saldırganlar, Ü.E.'ye kalaşnikof diye bilinen uzun namlulu silahla ateş açtı.
Ü.E.'nin de silahla karşılık vermesi üzerine saldırganlar geldikleri araca binerek kaçtı. Ü.E. ise kendi aracına binerek otoparka girdikten sonra buradan da ateş etmeyi sürdürdü. Film sahnelerini aratmayan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
ÖNÜNÜ KESİP KURŞUN YAĞDIRDILAR
Olayın ardından ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Ruhsatsız olduğu belirlenen silahını polise teslim eden Ü. E., husumetlisinin olmadığını, önceden bir Yediemin otoparkında çalıştığını söyledi.
Polis ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmada, çok sayıda kovan olduğu, sokak girişinde kalaşnikof olduğu görüldü. Devam eden incelemede, otoparktaki araçta 8 ve sokakta park halinde bulunan araçta ise 1 giriş olduğu tespit edildi.