İstanbul'da film sahnelerini aratmayan çatışma: Kalaşnikofla taradılar!

Polis ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmada, çok sayıda kovan olduğu, sokak girişinde kalaşnikof olduğu görüldü. Devam eden incelemede, otoparktaki araçta 8 ve sokakta park halinde bulunan araçta ise 1 giriş olduğu tespit edildi.