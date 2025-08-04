İstanbul'da filmleri aratmayan operasyon: Polis silahını çekip kaportacıyı bastı
İstanbul Beşiktaş'ta şüphe üzerine durdurulan aracın torpidosunda kokain ele geçirildi. Polis, şüphelilerin uyuşturucu aldığı Zeytinburnu'ndaki kaportacı dükkanına operasyon düzenledi. Silahlarını çekerek dükkana baskın yapan polis, şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Tuvalete döküldüğü tespit edilen kokaine el konuldu.
Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Etiler’de bir caddede 19 Mart’ta saat 20.45 sıralarında uygulama yapmaya başladı. Polis ekipleri durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Aracın sürücüsü K.S.’yi (25) ve kardeşi M.Y.S.’nin (15) üst aramasını yaptı.
Yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuru bulunamazken, iki kardeşin tedirgin hareketleri polisi şüphelendirdi. Polis bunun üzerine araçta arama yapmaya başladı. Yapılan incelemede torpidonun arka kısmındaki bölüme gizlenmiş 86 gram kokain ele geçirildi.
POLİS DÜKKANI SİLAH ÇEKİP BASTI
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. İfadesi alınan iki kardeş uyuşturucuyu Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi’nde bir dükkandan aldıklarını itiraf etti. Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaportacı dükkanına operasyon düzenledi.
Silahlarını çeken polis, içeride bulunan şüpheli M.D.‘yi (29) etkisiz hale getirdi. Dükkanda arama yapan polis, kokainin tuvalete döküldüğünü tespit etti. Eldiven giyen polis tuvaletten 93 gram kokain çıkardı.