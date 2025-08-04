İstanbul'da filmleri aratmayan operasyon: Polis silahını çekip kaportacıyı bastı

Yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuru bulunamazken, iki kardeşin tedirgin hareketleri polisi şüphelendirdi. Polis bunun üzerine araçta arama yapmaya başladı. Yapılan incelemede torpidonun arka kısmındaki bölüme gizlenmiş 86 gram kokain ele geçirildi.