İstanbul'da fırtına ağacı kökünden kopardı; araç sürücüleri ölümden döndü

Ağacın araçların üzerine devrildiğini gören Asiye İşleyen, “Benim burada sattığım fındıklarım vardı. Onları düzenledim ve arkaya doğru yürüdüm. Siyah araba ve hasar alan diğer araba karşılıklı şeritlerden gelirken ağaç birden siyah arabanın üzerine düştü. Siyah arabanın camı patladı. İçerisindeki bayanı arabadan indirdik, kendisi çok korkmuştu ve ayağına ufak bir parça gelmişti. Ağacın bu halde olduğunu biliyorlardı. Durumun böyle olduğu her yere söylendi” diye konuştu. Yetkilileri aradığını söyleyen Yılmaz Eğbil ise, “Ben aşağıya yürüyordum ve ağacın birden siyah arabanın üzerine devrildiğini gördüm. İçerisinde kadın vardı onu dışarı aldık, kadın çok kötüydü. Ağacın böyle olduğu biliniyordu biz haber vermiştik devrilmeden önce bunu belediyede biliyor, muhtarımıza bile söyledik. Ormancılara söylediğimizde elimizden bir şey gelmiyor dediler. Kadını arabadan çıkarttıktan sonra yetkilileri aradım. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiler” dedi.