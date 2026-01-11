İstanbul'da fırtınada devrilen tabelanın altında kaldı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü öğle molasında arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra kafeteryadan çıkan ve Şehir Plancısı olduğu öğrenilen Kardelen K.Ç. (27), iş yerine doğru yürürken fırtınanın etkisiyle devrilen tabelanın altında kaldı.