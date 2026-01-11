İstanbul'da fırtınada devrilen tabelanın altında kaldı
İstanbul'da geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen korkunç olayda 27 yaşındaki bir genç kadın fırtına sırasında devrilen tabelanın altında kalarak hastanelik oldu. Korkunç olayın kamera görüntüleri ortaya çıkarken, genç kadının da hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü öğle molasında arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra kafeteryadan çıkan ve Şehir Plancısı olduğu öğrenilen Kardelen K.Ç. (27), iş yerine doğru yürürken fırtınanın etkisiyle devrilen tabelanın altında kaldı.
Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen Kardelen K.Ç. yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Ağır yaralanan kadın için arkadaşları sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri yaralanan Kardelen K.Ç.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
