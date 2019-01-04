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  3. 04 Ocak 2019 10:55

İstanbul’da gece beklenen kar yağışı sabah başladı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

İstanbul’da gece beklenen kar yağışı sabah başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde beklenen kar yağışı sabaha karşı başladı.

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İstanbul’da gece beklenen kar yağışı sabah başladı

Gece boyunca yağan yağmurun ardından, Beylikdüzü ve çevre ilçelerde kar yağışı görüldü. Kar yağışının yanı sıra şiddetli rüzgar da etkili oldu.

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İstanbul’da gece beklenen kar yağışı sabah başladı

Meteorolojinin kar uyarısı üzerine ekipler, kar ve buzlanmaya karşı önlem için hazır bekliyor. Kar küreme araçları yollarda bekletilirken, yol kenarlarına bırakılan çuvallar dolusu tuz, oluşabilecek buzlanma halinde serilecek.

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İstanbul’da gece beklenen kar yağışı sabah başladı

Zaman zaman etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlanıyor. Beylikdüzü'nde üstgeçitler ekipler tarafından tuzlanmaya başlandı.

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