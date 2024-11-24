İstanbul'da gece boyunca yanan fabrikada çökme riski
İstanbul Beylikdüzü’nde bir sanayi sitesindeki plastik enjeksiyon fabrikasında çıkan yangın gece boyunca sürmüştü. 16 saat boyunca süren çalışmalar sonrasında kontrol altına alınan yangın sonrası binanın kolonlarındaki çatlaklar farkedildi ve olası bir çökme riskine karşı çevrede tedbir aldı.
Kaynak: İHA
Beylikdüzü OSB Mermerciler Sanayi Sitesi'nde plastik enjeksiyon fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, fabrikada çökme riskine karşı çevrede tedbir aldı.
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Beylikdüzü OSB Mermerciler Sanayi Sitesi'nde plastik enjeksiyon fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 16 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınmıştı.
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Yangın sonrası büyük hasar alan binada çökme riski ortaya çıktı.
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Kolonlarında derin çatlaklar oluşan binanın çökme riskine karşı tedbir alan itfaiye ekipleri, geniş güvenlik çemberi oluşturdu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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