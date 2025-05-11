İstanbul'da gece kulübündeki silahlı saldırı kamerada

Mekana silahlı saldırı olayıyla ilgili çalışmalarına devam eden Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 5 şüphelinin 34 BME 026 plakalı araçtan inerek ateş ettiklerini, olay yerinde 7 adet kovan olduğunu, mekana ise 5 kurşun isabet ettiğini tespit etti. Çalışmalarda 2 şüphelinin mekana, birinin ise havaya ateş ettiği , 2 kişinin de saldırı sırasında etrafı gözetlediği belirlendi. Devam eden çalışmalarda ateş eden şüphelilerin L.A.(31), U.Ö. (21) ve İ.A. (22) olduğu, gözetleme yapanların ise Metehan E. (26) ile A.A. (26) olduğu tespit edildi.