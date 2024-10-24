İstanbul'da gece kulübüne köle fantezili sapkın partiye baskın
İstanbul Beyoğlu'nda bir gece kulübüne polis tarafından düzenlenen baskında mide bulandıran, iğrenç sapkınlıkların yaşandığı ortayaçıktı. Kafese kapatılarak kırbaçlanan bir kadın ile birlikte tam 32 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan saha çalışmalarında internet sitesi üzerinden Tolga T., Laden S., isimli şahısların tarafından cinsel içerikli müstehcen partiler düzenlediklerini tespit edildi.
Yapılan çalışmalarda Tolga T., Laden S., isimli şahıslar tarafından organize edilen partilerin biletlerinin 250 liradan internet üzerinden satışa çıkarıldığı belirlendi.
Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 20 Ekim tarihinde Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesinde bulunan bir gece kulübüne baskın yapıldı.
Polis ekipleri tarafından yapılan baskın esnasında içeride parti olduğu ve partide hayasızca ve müstehcen hareketler sergilendiği tespit edildi. Polis ekiplerinin bir kadını demir kafesten çıkardığı görülürken, “köle” durumundaki bir şahsın da katılımcılar tarafından kırbaçlandığı belirlendi.