İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Araçlar alev alev yandı
İstanbul Fatih’te hafif ticari aracın İBB’ye ait yol temizlik kamyonuna arkadan çarpmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza, Fatih Atatürk Bulvarı'nda saat 23.30 sıralarında meydana geldi.
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Kaza sonrası araçlarda yanma meydana gelirken, sürücüler şans eseri burunları bile kanamadan kurtuldu.
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Yanan araçlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, o korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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İddiaya göre, Aksaray istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, aynı yönde ilerleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait yol temizlik kamyonuna çarptı.
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