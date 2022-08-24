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  4. İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Araçlar alev alev yandı

İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Araçlar alev alev yandı

İstanbul Fatih’te hafif ticari aracın İBB’ye ait yol temizlik kamyonuna arkadan çarpmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Araçlar alev alev yandı - Resim: 1

Kaza, Fatih Atatürk Bulvarı'nda saat 23.30 sıralarında meydana geldi. 

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İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Araçlar alev alev yandı - Resim: 2

Kaza sonrası araçlarda yanma meydana gelirken, sürücüler şans eseri burunları bile kanamadan kurtuldu.

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İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Araçlar alev alev yandı - Resim: 3

Yanan araçlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, o korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Araçlar alev alev yandı - Resim: 4

İddiaya göre, Aksaray istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, aynı yönde ilerleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait yol temizlik kamyonuna çarptı. 

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