İstanbul'da gecekondu yangını: Yan binaya da sıçradı

Yangın hakkında konuşan Ümit Demir, "20 seneden fazladır burada oturuyordum. 1 ay önce taşındık oradan. Kız kardeşim aradı, 'ev yanıyor' dedi. En alt katta bizim hala eşyalarımız var. Gittim, çoğu kişi dışarı çıkarmışlar. İtfaiye çok geç geldi. Cennet Mahallesi'nden 5-6 dakika da gelmesi gerekiyordu. Evin çatısı tahtadan olduğu için alev alması çabuk oldu. Suriyeli vatandaşlar kalıyordu. Kimseye bir şey olmadı. Benim için manevi değeri var. 20 yıldan fazla o evde kaldık" dedi.