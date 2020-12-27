İstanbul'da geçen yıl bugün kar yağmıştı! Şimdi bahar havası var

“MEVSİMLERİ TAM ANLAMIYLA YAŞAYAMIYORUZ"

Üsküdar'da evinin yakınındaki bir fırına gelen Harun Erdil, “Geçmişte, 12'nci ayın başı itibarıyla genelde eski devirlerde kar yağardı. İstanbul'un en yüksek rakımlı yerlerinden birindeyiz ve 12'nci ay bitmesine rağmen hala kar yapmıyor. Tabii bunun pek çok sebebi var. Gün geçtikçe de mevsimler birbirine giriyor. Mevsimleri tam anlamıyla yaşayamıyoruz. Çocukluk zamanlarımızda yerde en az 50-60 santim kar olurdu. Şimdi kar yağıyor, bunu görmek mümkün değil tabii" diye konuştu.