  4. İstanbul'da geceyi gündüze çeviren yangın: Kafe alev alev yandı

İstanbul Avcılar'da parkın içindeki kafede personelin patates kızartılan yağlı tavaya su dökmesi nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede kafeyi sararken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: DHA
İstanbul'da geceyi gündüze çeviren yangın: Kafe alev alev yandı - Resim: 1

Yangın, saat 22.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi Ahmet Yesevi Parkı'ndaki kafede çıktı. İddiaya göre, mutfak bölümünde patates kızartan personel yağ dolu tavanın içine su döktü. Bunun üzerine çıkan yangın kısa sürede büyüdü. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü. 

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. 

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, kafede ise hasar oluştu. (DHA)

