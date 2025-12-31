İstanbul'da geceyi gündüze çeviren yangın! Peş peşe patlama meydana geldi
İstanbul Esenyurt'ta yapı malzemeleri üretilen fabrikada yangın çıktı. Alevler fabrikayı sararken, zamam zaman patlama sesleri duyuldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin 11 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında yapı malzemeleri üretilen fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından olay yerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına 5 noktadan müdahale etti.
PATLAMALAR MEYDANA GELDİ
Yangın sırasında zaman zaman patlamalar meydana geldi. Polis ekipleri fabrikanın çevresindeki yolları araç geçişine kapattı. Sağlık ekipleri ile UMKE ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi.
İtfaiyenin çalışmalarına çevre ilçelerdeki belediyeler de su tankerleri ile destek verdi. Yangın, itfaiyenin 11 saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Yapı malzemeleri üretilen fabrikadaki yangın havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde fabrikanın bahçesinde bulunan malzemelerin tamamının alevlere teslim olduğu görüldü. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, fabrikada büyük çapta hasar oluştu. (DHA)