İstanbul'da gemi yangını
İstanbul'da Tuzla Tersanesi’nde bulunan bir gemide yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA / İHA
Yangın, saat 10.00 sıralarında Tuzla Tersanesi’nde demirli gemide meydana geldi. İddiaya göre; Panama bandıralı 'ESEN' isimli kuru yük gemisinde bakım onarım yapıldığı sırada yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede geminin ön kısmını kapladı.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışması başlattı.
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Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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