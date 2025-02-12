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İstanbul'da gemi yangını

İstanbul'da Tuzla Tersanesi’nde bulunan bir gemide yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'da gemi yangını - Resim: 1

Yangın, saat 10.00 sıralarında Tuzla Tersanesi’nde demirli gemide meydana geldi. İddiaya göre; Panama bandıralı 'ESEN' isimli kuru yük gemisinde bakım onarım yapıldığı sırada yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede geminin ön kısmını kapladı.

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İstanbul'da gemi yangını - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışması başlattı.

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İstanbul'da gemi yangını - Resim: 3

Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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İstanbul'da gemi yangını - Resim: 4
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