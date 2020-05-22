İstanbul'da gençler sosyal mesafe kuralına uymadı
Beylikdüzü'nde 4 saat süreyle sokağa çıkmalarına izin verilen 15-20 yaş aralığındaki gençler parklarda yan yana oturdu. Sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen gençlerden, bazılarının maske de takmadıkları görüldü.
Normalleşme planı çerçevesinde bugün 15-20 yaş arasındaki gençlere verilen 4 saat süreli sokağa çıkma izni, saat 11.00 itibarıyla başladı.
Beylikdüzü'nde 15-20 yaş arasındaki gençler de uzun bir aradan sonra sokağa çıktı. Beylikdüzü Yaşam Vadisi gençlerin zaman geçirmek için tercih ettiği yerlerden biri oldu.
Yaşam Vadisi'ne akın eden gençler arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdi. Gençlerin çoğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.