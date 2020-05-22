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  3. 22 Mayıs 2020 14:33

İstanbul'da gençler sosyal mesafe kuralına uymadı

Beylikdüzü'nde 4 saat süreyle sokağa çıkmalarına izin verilen 15-20 yaş aralığındaki gençler parklarda yan yana oturdu. Sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen gençlerden, bazılarının maske de takmadıkları görüldü.

İstanbul'da gençler sosyal mesafe kuralına uymadı

Normalleşme planı çerçevesinde bugün 15-20 yaş arasındaki gençlere verilen 4 saat süreli sokağa çıkma izni, saat 11.00 itibarıyla başladı. 

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İstanbul'da gençler sosyal mesafe kuralına uymadı

Beylikdüzü'nde 15-20 yaş arasındaki gençler de uzun bir aradan sonra sokağa çıktı. Beylikdüzü Yaşam Vadisi gençlerin zaman geçirmek için tercih ettiği yerlerden biri oldu. 

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İstanbul'da gençler sosyal mesafe kuralına uymadı

Yaşam Vadisi'ne akın eden gençler arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdi. Gençlerin çoğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

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İstanbul'da gençler sosyal mesafe kuralına uymadı

"BAZI ŞEYLERİ DEĞERİNİ HİÇ BİLMİYORMUŞUZ" Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde arkadaş grubuyla çimlerde oturan 20 yaşındaki Erkut Sergin karantina süreci ve sokağa çıkma izinler hakkında konuştu.

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