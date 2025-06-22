İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü

Yangın, saat 14.30 sıralarında Karayolları Mahallesi 568.Sokak’taki katı atık tesisinde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İstanbul'un birçok ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi takviye olarak bölgeye sevk edildi.