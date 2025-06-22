İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
İstanbul Gaziosmanpaşa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 14.30 sıralarında Karayolları Mahallesi 568.Sokak’taki katı atık tesisinde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İstanbul'un birçok ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi takviye olarak bölgeye sevk edildi.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına birçok noktadan müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi.
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Katı atık tesisinden yükselen alevlerin bitişikte bulunan fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi. Yangın sonrası katı atık tesisi kullanılamaz hale geldi.
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Yangını söndüren itfaiye ekiplerinin tesiste bir süre daha soğutma çalışması yapacağı öğrenildi.
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