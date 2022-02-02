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İstanbul'da gizemli kazı yeniden başladı: Polis kuş uçurtmuyor!

Büyükçekmece'de polis, boş bir arazide iş makinalarıyla kazı ve arama yaptı. Gece ara verilen kazı çalışması sabah saatlerinde yeniden başladı. Esrarengiz kazıyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

İstanbul'da gizemli kazı yeniden başladı: Polis kuş uçurtmuyor! - Resim: 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide iş makinalarıyla kazı ve arama yaptı. 

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İstanbul'da gizemli kazı yeniden başladı: Polis kuş uçurtmuyor! - Resim: 2

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı arazi ve çevresindeki aramalara havadan helikopterle destek verildi.

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İstanbul'da gizemli kazı yeniden başladı: Polis kuş uçurtmuyor! - Resim: 3

Polisler, gece boyunca arazide nöbet tutarak, bölgede devriye gezdi. Ayrıca sabaha karşı arazide bir arama daha yapıldı. 

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İstanbul'da gizemli kazı yeniden başladı: Polis kuş uçurtmuyor! - Resim: 4

Konuyla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmazken, kazı yapılan arazide polisin nöbeti sürüyor.

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