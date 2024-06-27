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İstanbul'da gizemli keşif: Kazı çalışmasında ortaya çıktı

İstanbul Başakşehir'de elektrik çalışması için yapılan kazı sırasında tarihi olduğu değerlendirilen bir mezar bulundu.

Kaynak: İHA
İstanbul'da gizemli keşif: Kazı çalışmasında ortaya çıktı - Resim: 1

Başakşehir ilçesinde Arnavutköy - Sultangazi yolu üzerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde kazı çalışması yapan BEDAŞ ekipleri, tarihi olduğu düşünülen bir mezar buldu.

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İstanbul'da gizemli keşif: Kazı çalışmasında ortaya çıktı - Resim: 2

Ekipler çalışmalar sırasında mezar taşı ve kemiklere rastladı. Kazı yapan ekipler polis ekiplerine haber verdi. 

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İstanbul'da gizemli keşif: Kazı çalışmasında ortaya çıktı - Resim: 3

Mezarlığın bulunduğu alan ve çevresi kapatılırken kazı çalışması ise durduruldu. 

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İstanbul'da gizemli keşif: Kazı çalışmasında ortaya çıktı - Resim: 4

Mezarlığın kaç yıllık olduğu, tarihi bir yapısının olup olmadığı yapılan yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak.

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