İstanbul'da gizemli keşif: Kazı çalışmasında ortaya çıktı
İstanbul Başakşehir'de elektrik çalışması için yapılan kazı sırasında tarihi olduğu değerlendirilen bir mezar bulundu.
Kaynak: İHA
Başakşehir ilçesinde Arnavutköy - Sultangazi yolu üzerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde kazı çalışması yapan BEDAŞ ekipleri, tarihi olduğu düşünülen bir mezar buldu.
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Ekipler çalışmalar sırasında mezar taşı ve kemiklere rastladı. Kazı yapan ekipler polis ekiplerine haber verdi.
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Mezarlığın bulunduğu alan ve çevresi kapatılırken kazı çalışması ise durduruldu.
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Mezarlığın kaç yıllık olduğu, tarihi bir yapısının olup olmadığı yapılan yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak.
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