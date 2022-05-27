İstanbul'da gökyüzünde korkunç görüntü!
İstanbul’da ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, sosyal medyada paylaşılan bu görüntü tüyleri diken diken etti.
İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Büyükçekmece gibi ilçelerinde akşam saatlerinde ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
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İstanbul'un yüksek kesimlerinde zaman zaman yağış etkili olmaya başladı.
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İstanbul'un yüksek kesimlerinde zaman zaman yağış etkili olurken, ardı ardına çakan şimşekler korku dolu anlar da yaşattı.
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