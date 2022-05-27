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İstanbul'da gökyüzünde korkunç görüntü!

İstanbul’da ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, sosyal medyada paylaşılan bu görüntü tüyleri diken diken etti.

İstanbul'da gökyüzünde korkunç görüntü! - Resim: 1

İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Büyükçekmece gibi ilçelerinde akşam saatlerinde ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlattı. 

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İstanbul'da gökyüzünde korkunç görüntü! - Resim: 2

İstanbul'un yüksek kesimlerinde zaman zaman yağış etkili olmaya başladı. 

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İstanbul'da gökyüzünde korkunç görüntü! - Resim: 3

İstanbul'un yüksek kesimlerinde zaman zaman yağış etkili olurken, ardı ardına çakan şimşekler korku dolu anlar da yaşattı.

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İstanbul'da gökyüzünde korkunç görüntü! - Resim: 4
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