İstanbul'da göle dönen yolda, yaban domuzu boğularak öldü
İstanbul'da dün etkili olan yağmur su baskınlarına neden olurken, yola dolan su nedeniyle araç sürücülerinin zor anlar yaşadığı noktada suların çekilmesinin ardından boğularak öldüğü tespit edilen bir yaban domuzu ölüsü bulundu.
Kaynak: DHA
İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda su baskını oluştu.
Sarıyer Kemerburgaz Caddesi’nde cadde göle döndü.
Özellikle küçük araçlar suyun içinde güçlükle ilerledi. Bazı araçların ise plakaları yola düştü.
Oluşan su birikintisinin içine düşen bir yaban domuzu ölü bulundu. Domuzun boğulduğu belirtildi. (DHA)
