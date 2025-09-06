İstanbul'da görenleri dehşete düşüren kaza: 1 ölü
İstanbul Eyüpsultan'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Kaza, saat 09.00 sıralarında Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu Emniyettepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu keserek güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk muayenede hurdaya dönen aracın sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobilin motorunun ise kazadan sonra otomobilden ayrılarak yola savrulduğu görüldü.
