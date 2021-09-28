İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren apartman

O dönemde o kısmı çiçeklik olarak düşündüğünü söylemişti. Çiçeklik olsa bile pencere ile Fransız balkon arasında yaklaşık 2 metrelik bir mesafe var. Yani çiçek eksen ekilmez, sulamaya çalışsan sulanmaz. Yani dairede yaşayan vatandaşın oraya ulaşması da zor görünüyor” diye konuştu.