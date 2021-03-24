İstanbul'da gün doğumu manzarası mest etti!
Gün doğumunda İstanbul'u havadan görüntüleyen Rus film ekibinin çektikleri fotoğraflar görenleri büyüledi.
İstanbul'u drone ile görüntüleyen Rus film ekibi, şehirde yaptıkları gün doğumu çekimleriyle görenleri mest etti.
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İstanbul’u yaklaşık 3 hafta drone ile görüntüleyen Rus ekip, sadece gün doğumu ve gün batımında çekim yaptı ve büyüleyici bir İstanbul manzarası ortaya çıkardı.
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Ayasofya ve Çamlıca camiilerinin heybeti drone ile çekilen görüntülere yansıyor.
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Şehrin tarihi kültürel zenginliğinin ve modern yapıların farklı bir bakış açısıyla anlatıldığı çalışma, İstanbul’u sosyal medya platformlarında Dünya’ya tanıtacak.
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