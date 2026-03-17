İstanbul'da gündüz vakti kapkaç şoku! Kadın neye uğradığını şaşırdı
İstanbul Fatih'te bir apartmanın önünde cep telefonuyla ilgilenen kadının yanına sessizce yaklaşan şüpheli, telefonu gasp ederek izini kaybettirdi. Mağdur kadının hırsızın peşinden koştuğu o anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Fatih ilçesi Hırka-i Şerif Mahallesi'nde saat 07.45 sıralarında meydana gelen olayda, bir kadının cep telefonu saniyeler içinde çalındı. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde; elinde telefonuyla bir binanın önünde bekleyen kadının yanına yaklaşan şüphelinin, önce sokakta kısa bir keşif yaptığı görülüyor.
Çevrenin tenha olmasını fırsat bilen saldırgan, yavaş adımlarla kadının arkasından yaklaştı. Kadının telefona odaklandığı anı kollayan şüpheli, cihazı hızla çekip alarak koşmaya başladı.
Hırsızın peşinden koştu
Bir anda telefonu elinden alınan kadın, kısa süreli bir şok yaşadıktan sonra hırsızın peşinden koşmaya başladı ancak saldırgan ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, kaçan kapkaççıyı yakalamak için çalışma başlattı.