İstanbul'da Güney Koreli Youtuber'ı tacizden tutuklanan zanlının ifadesi ortaya çıktı

Şüpheli Y.Z.A. savcılıkta verdiği ifadesinde “Ben müşteki şahsa yönelik kesinlikle cinsel saldırıda bulunmadan. Olay günü şahısla karşılaştığımızda bana iyi bayramlar deyince bende iyi bayramlar dedim ve şahsın elini öptüm. Kırmızı ışıklarda beklediğimiz sırada da şahsım poposunu ellemedim. Ancak kalabalıktan dolayı elim bayan şahsın poposuna değmiş olabilir. Ayrıca ben şahısla yüz yüze karşılaştığım sırada kendisinin konuştuğu ifadeleri anlamadığımdan sözler kullanıp kullanmadığımı anlamaya çalıştım. Ancak ben müşteki bayan şahsa yönelik cinsel saldırı ve taciz mahiyetinde bir eylemde bulunmadım. Hareket ve sözlerim şayet yanlış anlaşıldıysa kendisinden özür diliyorum. Üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı, aksi düşünülmesi halinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep ederim" dedi.