İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı başladı
Meteoroloji ve AKOM'un uyarısının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı başladı. Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.
Kaynak: DHA/İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı başladı.
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Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Çekmeköy, Aydos, Mecidiyeköy ve Taksim meydanında etkisini gösterdi.
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ATAŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI
Anadolu Yakası’nın Ataşehir ilçesinde de kar yağışı etkili olmaya başladı.
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Kar yağışının, ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekliyor.
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