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İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji ve AKOM'un uyarısının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı başladı. Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

Kaynak: DHA/İHA
İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı başladı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı başladı. 

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İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı başladı - Resim: 2

 Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Çekmeköy, Aydos, Mecidiyeköy ve Taksim meydanında etkisini gösterdi.

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İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı başladı - Resim: 3

ATAŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI

Anadolu Yakası’nın Ataşehir ilçesinde de kar yağışı etkili olmaya başladı.

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İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı başladı - Resim: 4

Kar yağışının, ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekliyor.

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