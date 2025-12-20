İstanbul'da günlük kiralık evde kan donduran olay: Bir kadın ve bir erkek evde ölü olarak bulundu
İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki bir dairede 47 yaşındaki bir erkek ile 43 yaşındaki bir kadın başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Evde yapılan aramalarda, cesetlerin yanında tabanca ve intihar notu bulunduğu öğrenildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Osmanağa Mahallesi Nihal Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre; Y.A. ve D.A. günlük kiralama şirketinden daireyi 4 günlüğüne kiraladı.
Sürenin dolması üzerine dairenin sahibi Y.A.'ı aradı. Telefon aramalarına cevap alamayan daire sahibi eve geldi. Zili çalan ev sahibi kapının açılmaması üzerine dairenin camını kırarak eve girdi. Y.A. ve D.A.'ın evin salonunda kanlar içinde yattığını gören daire sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cesetlerin yanında tabanca da bulundu. Öte yandan evde yapılan aramada, Y.A.'ın intihar notu da bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, intihar ihtimali üzerinde duruluyor. (DHA)