  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da güpe gündüz kanlı pusu: 1 kişi öldü

İstanbul'da güpe gündüz kanlı pusu: 1 kişi öldü

İstanbul Küçükçekmece'de otomobile silahlı saldırı düzenlendi. 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da güpe gündüz kanlı pusu: 1 kişi öldü - Resim: 1

İstanbul Küçükçekmece'de bir araç caddede ilerleyen otomobilin önünü kesti.

1 / 4
İstanbul'da güpe gündüz kanlı pusu: 1 kişi öldü - Resim: 2

Saldırganlar otomobile silahlı saldırı düzenledi. Silahlı saldırıda seyir halindeki otomobilde bulunan 1 kişi öldü; 1 kişi ağır yaralandı.

2 / 4
İstanbul'da güpe gündüz kanlı pusu: 1 kişi öldü - Resim: 3

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürerken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

3 / 4
İstanbul'da güpe gündüz kanlı pusu: 1 kişi öldü - Resim: 4
4 / 4