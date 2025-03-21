İstanbul'da güpe gündüz kanlı pusu: 1 kişi öldü
İstanbul Küçükçekmece'de otomobile silahlı saldırı düzenlendi. 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı.
Kaynak: DHA
İstanbul Küçükçekmece'de bir araç caddede ilerleyen otomobilin önünü kesti.
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Saldırganlar otomobile silahlı saldırı düzenledi. Silahlı saldırıda seyir halindeki otomobilde bulunan 1 kişi öldü; 1 kişi ağır yaralandı.
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Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürerken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)
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