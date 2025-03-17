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  4. İstanbul'da güpe gündüz parkta 2 genç kıza iğrenç taciz kamerada

İstanbul'da güpe gündüz parkta 2 genç kıza iğrenç taciz kamerada

İstanbul Eyüpsultan'da bir parkta buluşup yemek yiyen iki genç kadın o anları kamerayla kaydederken iğrenç bir tacize uğradı. Genç kadınları gizlice görüntüleyen tacizcinin iki genç kadına "yollusunuz" dediği anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da güpe gündüz parkta 2 genç kıza iğrenç taciz kamerada - Resim: 1

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesindeki bir parkta oturan 2 genç kız, kendilerine yiyecek bir şeyler hazırlarken telefondan o anları kayıt altına alıyordu.

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İstanbul'da güpe gündüz parkta 2 genç kıza iğrenç taciz kamerada - Resim: 2

Ancak tam o sırada arkalarından yaklaşan bir kişi elindeki cep telefonu ile iki genç kızı gizlice görüntülemeye çalıştı.

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İstanbul'da güpe gündüz parkta 2 genç kıza iğrenç taciz kamerada - Resim: 3

Sosyal medyadaki Asayiş Berkamal adlı hesaptan yapılan paylaşılan görüntülerde, genç kızların kendilerini görüntüleyen şüpheliyle aralarında geçen mide bulandıran diyaloglar yer aldı.ç

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İstanbul'da güpe gündüz parkta 2 genç kıza iğrenç taciz kamerada - Resim: 4

Genç kızlar kendilerini gizlice görüntüleyen şüpheliye "sapıksın" deyince, şüphelinin genç kızlara yanıtı ise "siz de yollusunuz" oldu.

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