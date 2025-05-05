İstanbul'da güpe gündüz vahşet! Kaçırmak istedikleri kadını direnince sokak ortasında katlettiler
İstanbul Şişli'de işe giden 34 yaşındaki kadın, eski eşi ve arkadaşları tarafından kaçırılmak istendi. Araca binmemek için direnen kadın, eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Kaynak: DHA
Olay, Kazım Orbay Caddesi'nde saat 06.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah işine giden B.A., eski eşi R.E. ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi.
1 / 8
Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran E., A.'ya 5-6 el art arda ateş etti.
2 / 8
B.A., olay yerinde hayatını kaybederken şüpheliler geldikleri araçla kaçtı.
3 / 8
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 / 8