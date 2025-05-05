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İstanbul'da güpe gündüz vahşet! Kaçırmak istedikleri kadını direnince sokak ortasında katlettiler

İstanbul Şişli'de işe giden 34 yaşındaki kadın, eski eşi ve arkadaşları tarafından kaçırılmak istendi. Araca binmemek için direnen kadın, eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Kaynak: DHA
İstanbul'da güpe gündüz vahşet! Kaçırmak istedikleri kadını direnince sokak ortasında katlettiler - Resim: 1

Olay, Kazım Orbay Caddesi'nde saat 06.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah işine giden B.A., eski eşi R.E. ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi. 

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İstanbul'da güpe gündüz vahşet! Kaçırmak istedikleri kadını direnince sokak ortasında katlettiler - Resim: 2

Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran E., A.'ya 5-6 el art arda ateş etti. 

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İstanbul'da güpe gündüz vahşet! Kaçırmak istedikleri kadını direnince sokak ortasında katlettiler - Resim: 3

B.A., olay yerinde hayatını kaybederken şüpheliler geldikleri araçla kaçtı.

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İstanbul'da güpe gündüz vahşet! Kaçırmak istedikleri kadını direnince sokak ortasında katlettiler - Resim: 4

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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