İstanbul'da güpegündüz akıllara durgunluk veren olay!
İstanbul Esenyurt'ta kamyonet ile sokağa gelen şahıs, pencereye tırmanarak kuruması için asılan kıyafetleri çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Fatih Mahallesi’nde yaşandı. Kamyoneti ile hırsızlık için sokak sokak dolaşan bir şahıs, gözüne kestirdiği bir evin önünde durdu.
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Bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra ise cama tırmanarak kurutmaya bırakılan kıyafetleri çaldı.
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Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, kısa sürede kayıplara karışırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
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