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İstanbul'da güpegündüz akıllara durgunluk veren olay!

İstanbul Esenyurt'ta kamyonet ile sokağa gelen şahıs, pencereye tırmanarak kuruması için asılan kıyafetleri çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
İstanbul'da güpegündüz akıllara durgunluk veren olay! - Resim: 1

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Fatih Mahallesi’nde yaşandı. Kamyoneti ile hırsızlık için sokak sokak dolaşan bir şahıs, gözüne kestirdiği bir evin önünde durdu. 

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İstanbul'da güpegündüz akıllara durgunluk veren olay! - Resim: 2

Bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra ise cama tırmanarak kurutmaya bırakılan kıyafetleri çaldı. 

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İstanbul'da güpegündüz akıllara durgunluk veren olay! - Resim: 3

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, kısa sürede kayıplara karışırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

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İstanbul'da güpegündüz akıllara durgunluk veren olay! - Resim: 4
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