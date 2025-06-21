İstanbul'da güpegündüz hayırsız evlat dehşeti kamerada: Annesine tekme tokat darbetti

Oğlu tarafından boğazı sıkılıp yere düşürülen kadın uzaklaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kadının oğlu tarafından darbedildiği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde annenin kendini savunmaya çalıştığı, çevredekilerin ise müdahale etmeden olayı izlediği görüldü.