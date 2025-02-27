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İstanbul'da güpegündüz kadın cinayeti: 15 yaş büyük sevgilsini öldürüp, intihar etti

Artık neredeyse her gün 1 kadın cinayetinin yaşandığı Türkiye'de bugün bir kadın daha sevgilisi olacak cani tarafından katledildi. İstanbul'da Şişli'de sokak ortasında işlenen kadın cinayetinde kendisinden 15 yaş büyük sevgilisini öldüren zanlı aynı silahla intihar etti.

Kaynak: DHA
İstanbul'da güpegündüz kadın cinayeti: 15 yaş büyük sevgilsini öldürüp, intihar etti - Resim: 1

İstanbul Şişli ilçesi Ergenekon Mahallesi'nde İ.A.(30) sevgilisi S.G. (45)'yi sokak ortasında silahla öldürdükten sonra aynı silahla kendi kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

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İstanbul'da güpegündüz kadın cinayeti: 15 yaş büyük sevgilsini öldürüp, intihar etti - Resim: 2

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İstanbul'da güpegündüz kadın cinayeti: 15 yaş büyük sevgilsini öldürüp, intihar etti - Resim: 3

Sevgilisini öldürüp intihar eden İ.A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul'da güpegündüz kadın cinayeti: 15 yaş büyük sevgilsini öldürüp, intihar etti - Resim: 4
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