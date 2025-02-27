İstanbul'da güpegündüz kadın cinayeti: 15 yaş büyük sevgilsini öldürüp, intihar etti
Artık neredeyse her gün 1 kadın cinayetinin yaşandığı Türkiye'de bugün bir kadın daha sevgilisi olacak cani tarafından katledildi. İstanbul'da Şişli'de sokak ortasında işlenen kadın cinayetinde kendisinden 15 yaş büyük sevgilisini öldüren zanlı aynı silahla intihar etti.
Kaynak: DHA
İstanbul Şişli ilçesi Ergenekon Mahallesi'nde İ.A.(30) sevgilisi S.G. (45)'yi sokak ortasında silahla öldürdükten sonra aynı silahla kendi kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
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Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sevgilisini öldürüp intihar eden İ.A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
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