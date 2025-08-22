İstanbul'da güpegündüz kanlı pusunun yeni görüntüleri ortaya çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada cinayet anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelilerin olay yerine 2 kişi olarak geldikleri, bir şüphelinin ise araca ateş ettiği görüldü. Polis güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Olayda silah kullanan M.T.U.(18) Beylikdüzün’de düzenlenen operasyonla yanında bulunan M.C.B. ile birlikte yakalandı.