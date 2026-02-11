  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da güpegündüz kuyumcu soygunu girişimi kanlı bitti

İstanbul Eyüpsultan'da kuyumcu dükkanını soymaya çalışan 4 şüpheli ile kuyumcu arasında arbede çıktı. Saldırganların kaçarken açtığı ateşte kuyumcu omzundan yaralandı. 4 şüpheli geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

Kaynak: DHA
Olay, saat 11.30 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcunun önüne ciple gelen silahlı 4 şüpheliden biri araçta beklerken, 3 kişi hızla içeri girdi.

Kuyumcu M.K.'nin soygunu engellemek için kendini savunması üzerine arbede çıktı. Saldırganların kaçarken tabancayla ateş açması üzerine M.K. omzundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, M. K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

 

Polis geldikleri araçla olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

