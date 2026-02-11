İstanbul'da güpegündüz kuyumcu soygunu girişimi kanlı bitti
İstanbul Eyüpsultan'da kuyumcu dükkanını soymaya çalışan 4 şüpheli ile kuyumcu arasında arbede çıktı. Saldırganların kaçarken açtığı ateşte kuyumcu omzundan yaralandı. 4 şüpheli geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 11.30 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcunun önüne ciple gelen silahlı 4 şüpheliden biri araçta beklerken, 3 kişi hızla içeri girdi.
1 / 6
Kuyumcu M.K.'nin soygunu engellemek için kendini savunması üzerine arbede çıktı. Saldırganların kaçarken tabancayla ateş açması üzerine M.K. omzundan yaralandı.
2 / 6
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, M. K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
3 / 6
Polis geldikleri araçla olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
4 / 6