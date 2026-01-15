İstanbul'da güpegündüz otomobil taradılar: 1 ölü
İstanbul Kağıthane'de bir otomobile otomatik silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA/İHA
Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde bir otomobile otomatik silahla saldırı düzenlendi.
Açılan ateşte kurşunların hedefi olan araçtaki Burak T. (25) ağır yaralandı.
Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burak T. kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
