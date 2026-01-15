  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da güpegündüz otomobil taradılar: 1 ölü

İstanbul'da güpegündüz otomobil taradılar: 1 ölü

İstanbul Kağıthane'de bir otomobile otomatik silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA/İHA
İstanbul'da güpegündüz otomobil taradılar: 1 ölü - Resim: 1

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde bir otomobile otomatik silahla saldırı düzenlendi. 

1 / 10
İstanbul'da güpegündüz otomobil taradılar: 1 ölü - Resim: 2

Açılan ateşte kurşunların hedefi olan araçtaki Burak T. (25) ağır yaralandı.

2 / 10
İstanbul'da güpegündüz otomobil taradılar: 1 ölü - Resim: 3

Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 / 10
İstanbul'da güpegündüz otomobil taradılar: 1 ölü - Resim: 4

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burak T. kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

4 / 10